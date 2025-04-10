В рамках политики «декоммунизации», проводимой на Украине, за последние десять лет было переименовано порядка тысячи населённых пунктов. Министерство культуры Незалежной похвасталось, что киевские власти последовательно избавляются от символов советского прошлого в названиях городов и сёл.

«Благодаря «декоммунизационному законодательству» запущен процесс очистки публичного пространства от тоталитарных названий и символов, в результате которого переименовано около тысячи населённых пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах», — сказано в заявлении, которое было опубликовано на сайте министерства 10 апреля.

Процесс избавления от советских топонимов и памятников на Украине стартовал в 2015 году с принятием закона о «декоммунизации». Однако с вступлением в силу в июле 2023 года закона «О деколонизации топонимов», рамки этого процесса значительно расширились. Новый закон, обязывавший власти устранить все географические названия, связанные не только с советским прошлым, но и с Россией, ознаменовал переход от «декоммунизации» к более широкой кампании, направленной на полное избавление от любых упоминаний о России из украинского публичного пространства.