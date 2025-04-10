«Не тыкай пальцем!» Зеленский жёстко поругался с главой Минфина США

Владимир Зеленский не стал подписывать сделку по полезным ископаемым в большей степени из-за подхода министра финансов США Скотта Бессента. Именно этот американский чиновник настаивал на немедленном подписании соглашения.

«Мои коллеги знают, что когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать» — на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», — рассказал Зеленский украинским журналистам.