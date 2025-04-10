«Не тыкай пальцем!» Зеленский жёстко поругался с главой Минфина США
Зеленский назвал Украину не третьесортной страной после сорвавшейся сделки с США
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский не стал подписывать сделку по полезным ископаемым в большей степени из-за подхода министра финансов США Скотта Бессента. Именно этот американский чиновник настаивал на немедленном подписании соглашения.
«Мои коллеги знают, что когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать» — на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», — рассказал Зеленский украинским журналистам.
Таким образом, он прокомментировал слова Бессента о том, что не смог заключить самую простую сделку. По мнению главы киевского режима, американский министр ожидал другого подхода, но Украина не является «третьесортной страной», и с ней следует вести диалог на равных.
Ранее Life.ru сообщал, что Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом. Кроме того, американский политик отметил, что новая дата подписания соглашения о совместной разработке природных ресурсов пока не определена. А Трамп после срыва сделки устроил Зеленскому выволочку за грубое обращение с главой Минфина США.