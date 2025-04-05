На Зеленского обрушились с критикой в Минфине США из-за скандала в Белом доме

Владимир Зеленский своим вызывающим поведением в Белом доме помешал заключению одной из самых простых сделок, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Глава Минфина отметил, что в день, когда лидер киевского вступил в конфликт с главой Штатов Дональдом Трампом, всё было готово для окончательного утверждения сделки.