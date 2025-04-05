На Зеленского обрушились с критикой в Минфине США из-за скандала в Белом доме
Глава Минфина США: Зеленский скандалом смог сорвать самую лёгкую сделку в мире
Владимир Зеленский своим вызывающим поведением в Белом доме помешал заключению одной из самых простых сделок, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Глава Минфина отметил, что в день, когда лидер киевского вступил в конфликт с главой Штатов Дональдом Трампом, всё было готово для окончательного утверждения сделки.
«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — объяснил Бессент.
Напомним, в конце февраля США с Киевом планировали заключить сделку по редкоземельным металлам. Но Зеленский учинил скандал в Белом доме, поэтому всё сорвалось. Однако после решения Штатов остановить поставки Незалежной глава киевского режима передумал сдавать назад. Позже Трамп заявил, что правительство Штатов почти завершило разработку соглашения.
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