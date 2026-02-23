Владимир Зеленский признался, что два года жил в бункере. В беседе с украинскими СМИ главарь киевского режима заявил, что ночевал там с первого дня спецоперации и выбирался только в свой кабинет в Офисе президента.

«Я два года жил в бункере», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что сейчас не спускается в бомбоубежище даже при воздушной тревоге.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему сопротивляется выводу ВСУ из Донбасса. По словам главаря киевского режима, он якобы опасается раскола в украинском обществе.