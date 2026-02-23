Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

23 февраля, 07:48

Медведчук: Лондон решил заменить Зеленского на Залужного и «сливает» его в утиль

Обложка © ТАСС / Анна Марченко, © Gettyimages / Anadolu

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что британские кураторы Владимира Зеленского приняли решение о его замене. По словам политика, новым фаворитом Лондона становится экс-главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Лондон явно поменял отношение к Зеленскому и пытается всучить Украине нового „спасителя“ в лице Залужного. Британцам очень важно поставить своего, а не проамериканского президента в Киеве, и они поняли, что время поменять Зеленского пришло, иначе они потеряют влияние в управлении этим конфликтом», — написал Медведчук в авторской статье на сайте движения.

Он напомнил о недавних интервью Залужного, в которых тот обвиняет Зеленского в провалах на фронте.

«Обозреватели запаслись попкорном и наблюдают, как кукловоды кровавого клоуна из Британии методично сливают его в утиль», — добавил Медведчук.

По его мнению, для украинского народа эта рокировка ничего хорошего не сулит — это «обмен шила на мыло», который лишь усугубит проблемы.

Зеленский огрызнулся в ответ на обвинения Трампа в диктаторстве
Напомним, что президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го. А ранее Financial Times писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным издания, такой шаг предпринят под сильным давлением администрации президента США Дональда Трампа.

