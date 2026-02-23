Олимпиада в Милане
23 февраля, 07:17

Зеленский огрызнулся в ответ на обвинения Трампа в диктаторстве

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Глава украинского режима Владимир Зеленский не согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что не является диктатором и не инициировал российско-украинский конфликт. Об этом он заявил в интервью «Би-Би-Си».

«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и всё», — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о доверии к Трампу и возможности гарантий безопасности для Украины, Зеленский добавил, что речь идёт не только о конкретном лидере, а о США в целом. По его словам, политическая элита и лидеры сменяются, поэтому стране нужны долгосрочные гарантии, например, на 30 лет, а не только краткосрочные обязательства отдельных президентов.

Зеленский усомнился в надёжности Трампа и понадеялся на его уход с поста президента

Трамп называл Зеленского диктатором в феврале прошлого года. Тогда республиканец отметил, что главарь киевского режима отказывается проводить выборы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
