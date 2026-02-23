Олимпиада в Милане
23 февраля, 07:00

Зеленский усомнился в надёжности Трампа и понадеялся на его уход с поста президента

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп, возможно, не является надёжным гарантом безопасности Украины, но он не будет занимать пост вечно. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста BBC о том, доверяет ли главарь киевского режима нынешнему президенту США.

«Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются... Дональд Трамп может быть ненадёжным партнёром, но он не останется президентом вечно», — сказал Зеленский. По мнению, из-за этого важно, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.

В Британии объяснили, чем вызвана грубость Зеленского после переговоров с РФ

Ранее в США предсказали смерть Владимира Зеленского в случае установления мира на Украине. По мнению профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, главарь киевского режима рискует столкнуться с внутренним противодействием в случае попытки изменить курс.

