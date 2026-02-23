Глава украинского режима Владимир Зеленский проявил резкую реакцию после переговоров в Женеве с участием России и США. Это связано с непреклонной позицией российской стороны, которую подтвердил глава делегации Владимир Мединский. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Похоже, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией России. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Его высказывания были невероятно грубыми и резкими… Очевидно, что украинцы очень потрясены этим», — сказал он.

Ни у Зеленского, ни у украинской делегации не было оснований ожидать уступок от России. После переговоров Мединский лично подтвердил, что официальная позиция России остаётся неизменной. Меркурис отметил, что реакция Зеленского на это объясняет резкость его интервью для Axios и беседы с Пирсом Морганом, где экс-комик не сдерживал эмоций и использовал нецензурную лексику. С его точки зрения, украинская сторона ошибочно надеялась на гибкость России, однако жёсткая линия, представленная на переговорах, оставила мало пространства для компромиссов.

Ранее глава комитета Госдума РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал интервью Зеленского порталу Axios, где тот резко заявил, что не хочет слушать «историческое дерьмо» от российской делегации. Слуцкий отметил, что политику следовало бы внимательно воспринять исторические пояснения от помощника президента России Владимира Мединского, вместо того чтобы устраивать публичные эмоциональные выпады.