Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала многочисленные оскорбления Владимира Зеленского в адрес России в связи с вопросами о его нелегитимности «адским финалом». Об этом дипломат заявила в интервью «Вестям».

По словам Захаровой, Зеленский придумывает любые поводы, чтобы хамски заткнуть всех, кто задаёт вопросы о легитимности его пребывания на посту. Она также охарактеризовала происходящее как распад личности.

«Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Что это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несёт какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? Да это и есть вот такой вот адский суперфинал», — добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что такая ситуация растянута во времени, чтобы ни у кого не осталось сомнений и никто не пытался героизировать украинского лидера.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится в феврале. Он выразил надежду на «достойное завершение конфликта» и вновь призвал усилить давление на Россию, а также подтвердил готовность к обмену пленными.