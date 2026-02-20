«Нашёл кому звонить»: История с Джонсоном снова ударила по репутации Зеленского
Зеленского подняли на смех из-за звонка Джонсону после начала СВО
Обложка © ТАСС / Zuma
Спецкорреспондент RT Константин Придыбайло прокомментировал заявления о том, что после начала СВО Владимир Зеленский первым связался с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
По словам журналиста, Зеленский якобы обращался к британскому политику со словами: «Борис, прошу тебя как друга Украины, сделай так, чтобы Путин остановил войну».
«Мне кажется, что Путин трубку от Джонсона никогда и не брал. Нашел кому звонить», — иронично отреагировал он на эту ситуацию в своём телеграм-канале.
Кажется, что Зеленский уже вовсю вошёл во вкус и завершать конфликт не планирует вовсе. Ещё недавно в офисе Владимира Зеленского рассматривали возможность подготовки референдума по потенциальному мирному соглашению с Россией, а также обсуждали перспективу проведения президентских выборов. Однако после международных встреч в Мюнхене он приказал готовить план войны ещё на три года.
