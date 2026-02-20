Советнику Зеленского пришлось оправдывать его из-за плана войны ещё на три года

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что глава киевского режима не отдавал своему окружению приказ продумать план войны ещё на три года. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист WSJ, ни негатива по поводу переговоров. Это просто тупой фейк», — заявил Литвин.

Он заверил, что украинский политик также не высказывал своего недовольства процессом переговоров между Россией и Украиной. Комментируя ход мирных переговоров, Литвин выразил надежду на встречу делегаций в феврале. Сегодня же у Зеленского, по словам советника, будет совещание с переговорной группой.

Ранее журналист Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский на закрытой встрече заявил о провале переговоров и потребовал разработать новую военную стратегию, чтобы Украина могла воевать с Россией ещё три года.