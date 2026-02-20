Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 11:33

Советнику Зеленского пришлось оправдывать его из-за плана войны ещё на три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что глава киевского режима не отдавал своему окружению приказ продумать план войны ещё на три года. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист WSJ, ни негатива по поводу переговоров. Это просто тупой фейк», — заявил Литвин.

Он заверил, что украинский политик также не высказывал своего недовольства процессом переговоров между Россией и Украиной. Комментируя ход мирных переговоров, Литвин выразил надежду на встречу делегаций в феврале. Сегодня же у Зеленского, по словам советника, будет совещание с переговорной группой.

«Врёт, что вокруг враги»: Литвин стал главным «генератором тревоги» для Зеленского
«Врёт, что вокруг враги»: Литвин стал главным «генератором тревоги» для Зеленского

Ранее журналист Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский на закрытой встрече заявил о провале переговоров и потребовал разработать новую военную стратегию, чтобы Украина могла воевать с Россией ещё три года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar