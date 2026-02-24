Сегодня Владимир Зеленский показал бункер, в котором он прожил два года с начала спецоперации. У некоторых это вызвало множество вопросов, ведь убежище явно было построено ещё в советские времена, а киевский режим ненавидит всё, что связано с СССР. В беседе с Life.ru бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин оценил труды инженеров Советского Союза.

Как отметил эксперт, дизайн бункера, который сейчас использует Зеленский, выдает его советское происхождение. Несмотря на косметический ремонт, выполненный уже при нынешней власти (современные плазменные панели, таблички на украинском языке), основа сооружения остаётся наследием советской инженерной школы. По словам специалиста, это типичный пример адаптации старой инфраструктуры: «начинка» сменилась, но «фундамент» остался прежним.

Собеседник Life.ru добавил, что даже в этом вопросе украинские власти оказались несамостоятельными. Он также указал на вопиющее противоречие в политике декоммунизации: по словам Никулина, её принципы перестают действовать там, где начинаются интересы высшего руководства, которое он охарактеризовал как «мародёров». Получается, что декоммунизацию проводят выборочно, не допуская её до сфер, связанных с личной выгодой элит».

Если бункер построен в советские времена, то он рассчитан на ядерный удар, на химическое и биологическое оружие. Это очень безопасное место, безопасная постройка. Если бы не советские власти, которые построили этот бункер, Зеленского бы и не было сейчас. Зеленский был бы мёртв, если бы не прятался в советском бункере, который отлично защищает от ударов. Игорь Никулин Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт

Прятаться политикам киевского режима в противном случае было бы особо негде, потому что «мародёры могут только грабить», а вот строить новое для них проблема. В этом и есть принцип украинской автоматизации, заключил собеседник Life.ru.

Ранее Владимир Зеленский признался, что прожил два года в бункере, почти не вылезая наружу. Он также показал кадры из этого подземного сооружения, которого так и не коснулась «декоммунизация», хотя построено оно было в советские времена.