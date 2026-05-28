Путин назвал ключевые угрозы миру: Ядерные риски, терроризм и киберпреступность

Президент России Владимир Путин заявил, что бесконтрольное распространение ядерного оружия, а также экстремизм, наркотрафик и киберпреступность представляют серьезную угрозу для всех стран мира. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к участникам Международного форума по вопросам безопасности.

Путин подчеркнул, что перечисленные факторы представляют опасность для всех стран без исключения. В своём обращении он также акцентировал внимание на необходимости совместной работы государств для противодействия этим вызовам.

Президент добавил, что на фоне серьёзных глобальных вызовов столь представительные международные встречи приобретают особую актуальность. Глава государства также отметил насыщенность программы: «За несколько дней состоится 25 мероприятий, включая конференции, круглые столы, брифинги и презентации».