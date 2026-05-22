Путин призвал к системе равной безопасности без давления и диктата

Россия последовательно выступает за формирование международной системы равной и неделимой безопасности, исключающей диктат и силовое давление. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности.

В обращении подчёркивается, что такая система должна обеспечивать равные условия для всех государств и гарантировать урегулирование любых межгосударственных споров исключительно политико-дипломатическими методами. Отмечается, что Россия, по словам президента, неизменно и настойчиво продвигает именно такой подход к вопросам глобальной безопасности.

Текст обращения был зачитан членом бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андреем Климовым.

Ранее сообщалось о визите и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пермь. Поездка связана с обсуждением инициативы президента России по формированию системы равной и неделимой безопасности в Евразии. В рамках визита в городе также пройдёт выездное заседание комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Лавров, как ожидается, возглавит обсуждение. Основной темой станет выработка подходов к будущей архитектуре евразийской безопасности, основанной на взаимном уважении и учёте национальных интересов стран региона.