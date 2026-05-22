Лавров приедет в Пермь на слушания по евразийской безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала рабочий визит главы ведомства в Пермь. Сергей Лавров примет участие во Вторых международных общественно-политических слушаниях по евразийской безопасности, которые пройдут в пятницу, 22 мая.

Мероприятие посвящено инициативе президента РФ по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Дипломат отметила, что в этот же день в Перми состоится выездное заседание комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Лавров будет там председательствовать.

«В мероприятии примут участие видные политические и общественные деятели, дипломаты, представители деловых кругов из десятков стран мира», — добавила Захарова.

Основной темой станет консолидация вокруг будущей архитектуры евразийской безопасности, основанной на взаимном уважении и учёте национальных интересов. Организаторами слушаний выступили администрация губернатора Пермского края, «Евразийский диалог» при поддержке «Единой России» и МИД РФ.

Ожидается, что Лавров также проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными гостями. Программа визита главы внешнеполитического ведомства очень насыщенная. Дипломаты пообщаются на свежем воздухе или в конференц-залах. Итоги слушаний обещают озвучить в тот же день.