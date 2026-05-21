Россия в будущих переговорах по Украине будет принимать во внимание, что действия главаря режима Владимира Зеленского и представителей европейских стран становятся всё более агрессивными и наглыми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, с момента саммита РФ – США на Аляске почти год прошёл, но прогресса в поведении Киева и Запада нет.

«Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», — сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Также Лавров заявил, что в рамках специальной военной операции с начала 2026 года было освобождено около 80 населённых пунктов. Он подчеркнул, что Россия продолжает последовательно выполнять задачи спецоперации.