Лавров: Действия Зеленского и представителей Европы стали наглее и агрессивнее
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Россия в будущих переговорах по Украине будет принимать во внимание, что действия главаря режима Владимира Зеленского и представителей европейских стран становятся всё более агрессивными и наглыми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, с момента саммита РФ – США на Аляске почти год прошёл, но прогресса в поведении Киева и Запада нет.
«Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», — сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Также Лавров заявил, что в рамках специальной военной операции с начала 2026 года было освобождено около 80 населённых пунктов. Он подчеркнул, что Россия продолжает последовательно выполнять задачи спецоперации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.