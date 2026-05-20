Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 14:48

Экс-депутат Рады раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для Белоруссии

Экс-нардеп Олейник: Зеленский приказал спецслужбам дестабилизировать Белоруссию

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский дал спецслужбам указание дестабилизировать обстановку в Белоруссии. По его словам, задание поступило на фоне предстоящих выборов в республике.

Сначала Зеленский заявил о желании дипломатически повлиять на Минск и его отношения с Москвой, а затем сразу добавил, что раздал «непубличные задачи» спецслужбам. Это, подчеркнул экс-нардеп, к дипломатии отношения не имеет.

«Зеленский хочет заранее начать раскачивать там ситуацию», — сказал Олейник.

Он также отметил, что на Украине уже давно формируется национальное военное подразделение под контролем спецслужб, которое предполагается задействовать и в Белоруссии, и в России. Европейцы, по его словам, активно вмешиваются в дела других стран через третью сторону — Украину.

Сырский заявил об угрозе наступления со стороны Белоруссии
Сырский заявил об угрозе наступления со стороны Белоруссии

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о «укреплении границы с Белоруссией», объяснив это необходимостью усиления безопасности. Глава киевского режима утверждает, что Минск готовит «армию для вторжения», чем пугает европейских союзников, выделяющих в итоге ещё больше денег.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar