Экс-депутат Рады раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для Белоруссии

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский дал спецслужбам указание дестабилизировать обстановку в Белоруссии. По его словам, задание поступило на фоне предстоящих выборов в республике.

Сначала Зеленский заявил о желании дипломатически повлиять на Минск и его отношения с Москвой, а затем сразу добавил, что раздал «непубличные задачи» спецслужбам. Это, подчеркнул экс-нардеп, к дипломатии отношения не имеет.

«Зеленский хочет заранее начать раскачивать там ситуацию», — сказал Олейник.

Он также отметил, что на Украине уже давно формируется национальное военное подразделение под контролем спецслужб, которое предполагается задействовать и в Белоруссии, и в России. Европейцы, по его словам, активно вмешиваются в дела других стран через третью сторону — Украину.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о «укреплении границы с Белоруссией», объяснив это необходимостью усиления безопасности. Глава киевского режима утверждает, что Минск готовит «армию для вторжения», чем пугает европейских союзников, выделяющих в итоге ещё больше денег.