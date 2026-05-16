Владимир Зеленский вновь заявил об «укреплении границы с Белоруссией», назвав это необходимой мерой. Однако, по мнению военных экспертов, за этим стоит не реальная военная угроза, а желание получить очередной финансовый транш от НАТО.

«Наверное, есть определённый смысл. Во-первых, чтобы посеять у европейских соратников тревогу за их будущее, если Белоруссия якобы вступит в конфликт. А во-вторых, чтобы не сорвался план по передаче помощи в €90 млрд», — заявил «Известиям» капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

По словам эксперта, Киев прекрасно понимает механизм выбивания денег из западных спонсоров: «Больше спросишь — больше дадут». Европейские чиновники, опасаясь мнимой угрозы со стороны Минска, готовы выделять средства и перебрасывать свои войска, несмотря на отсутствие реальных доказательств подготовки нападения.

Ранее был назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине. Аналитики предполагают, что Киев в итоге потеряет до 20% территории, однако сохранит государственный суверенитет и прозападный курс. В JPMorgan сравнили такую модель с положением Финляндии после 1944 года.