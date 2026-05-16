НАТО узнало об украинских дронах у своих границ постфактум
Yle: Украина не предупреждала страны НАТО о возможном заходе дронов
Украина не предупреждала Латвию и Эстонию о приближении своих беспилотников к воздушному пространству стран НАТО. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на военные структуры Эстонии.
По данным издания, украинская сторона не направляет «союзникам» предварительные уведомления о возможном появлении дронов рядом с границами альянса. Власти Латвии также подтвердили, что никаких предупреждений от Киева не получали.
После инцидентов с украинскими беспилотниками Рига и Таллин самостоятельно передали Финляндии информацию о потенциальной угрозе в регионе.
Ситуация уже привела к серьёзным последствиям в Латвии. После падения украинских дронов на нефтебазу в Резекне об отставке объявили министр обороны Андрис Спрудс и премьер-министр Эвика Силиня, что спровоцировало политический кризис внутри страны.
