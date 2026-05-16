15 мая, 23:49

Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

JPMorgan предсказал завершение украинского конфликта по «финскому сценарию»

Эксперты Центра геополитики JPMorgan считают наиболее вероятным вариантом завершения конфликта на Украине так называемый «финский сценарий». По их оценке, переговоры могут пройти уже в этом году.

Аналитики предполагают, что Киев в итоге потеряет до 20% территории, однако сохранит государственный суверенитет и прозападный курс. В JPMorgan сравнили такую модель с положением Финляндии после 1944 года.

При этом эксперты отмечают, что ситуация для Украины может ухудшиться из-за внешних факторов. Среди главных рисков названы иранский конфликт, сокращение поставок оружия Киеву, рост цен на российские энергоресурсы, а также давление со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование конфликта невозможно без «трудных и неудобных» переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что к диалогу с Москвой следует приступать только тогда, когда Украина окажется в сильной позиции.

Артём Гапоненко
