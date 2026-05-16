Мерц заявил, что обсудил с Трампом мирное урегулирование по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после его визита в Китай. Об этом немецкий политик сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Мерца, одной из главных тем беседы стало «мирное решение» конфликта на Украине. Также стороны договорились координировать позиции перед саммитом НАТО, который пройдёт 7–8 июля в Анкаре.

Кроме того, канцлер ФРГ заявил Трампу, что Иран должен немедленно вернуться за стол переговоров и открыть Ормузский пролив. Мерц поддержал позицию Вашингтона о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что переговоры по Украине в последнее время «потеряли импульс». По его словам, и Киев, и Москва сейчас чувствуют большую уверенность в своих позициях.