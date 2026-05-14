14 мая, 14:33

Рубио: Переговоры по Украине потеряли импульс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar

Американский госсекретарь Марко Рубио констатировал затишье на дипломатическом фронте по урегулированию конфликта на Украине, диалог «несколько потерял импульс».

«Украинцы чувствуют всё большую уверенность в своих позициях на поле боя, так как они пережили зиму. Россияне также испытывают определённый оптимизм, поскольку цена на нефть выросла», — объяснил он свою оценку в прямом эфире Fox News.

Тем не менее, глава внешнеполитического ведомства США выразил надежду, что вскоре стороны вновь начнут диалог.

«Будь то благодаря заявлению Владимира Путина или чему-то другому, надеемся… Мы готовы взять на себя роль посредника и довести это до завершения», — заявил Рубио.

Он также категорично подчеркнул, что никто другой, кроме Соединённых Штатов, не может выступать посредником в этом процессе. Намёк на возможные миротворческие инициативы Китая или Турции был проигнорирован.

Песков заявил, что дело Ермака не повлияет на переговоры по Украине
Ранее на Западе оценили вероятность возобновления российско-украинских переговоров. Хотя президент США Дональд Трамп и говорит, что стороны близки к урегулированию, чиновники объяснили: на Украине разочарованы тем, что глава Белого дома не надавил на президента России Владимира Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Дарья Денисова
