Песков заявил, что дело Ермака не повлияет на переговоры по Украине

Уголовное дело против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака не окажет влияния на процесс мирного урегулирования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Москва также не уделяет особого внимания ходу расследованию в отношении бывшего украинского чиновника.

«Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние на дальнейшее продолжение мирного процесса», — сказал Песков.

Он добавил, что коррупция на Украине — это вопрос самого киевского режима и государств, финансировавших его. В Кремле отметили.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли 140 млн гривен для залога за Ермака. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил об этом в Telegram. По его словам, задержанный заявил, что у него лично таких средств нет. Однако защита намерена найти нужную сумму среди его друзей и знакомых богачей.