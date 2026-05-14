«Последнее предупреждение»: Тучи сгущаются над Зеленским после ареста Ермака, считают в ФРГ
Арест экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака можно рассматривать как предупреждение украинскому лидеру. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Авторы публикации отметили, что вокруг ситуации появились разные версии её причин. Часть наблюдателей допускает давление на Киев со стороны стран Запада.
При этом другие источники связывают происходящее с действиями европейских политических кругов и прозападных антикоррупционных структур. По их мнению, речь может идти о попытке подтолкнуть киевский режим к реформам.
«Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», — говорится в статье.
Журналисты также назвали происходящее «последним предупреждением» для Зеленского. В материале отмечается, что в процессе может участвовать и часть украинской элиты, рассчитывающая на скорое завершение конфликта.
Андрея Ермака арестовали на два месяца по делу об отмывании средств. Залог установили в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). Ермак признался, что у него лично нет таких денег, но есть обеспеченные друзья. В материалах дела фигурирует переписка Ермака с женщиной по имени Вероника Феншуй. Гадалка давала ему кадровые советы, уговаривала уехать из Украины и наводила порчу на глав антикоррупционных органов.
