Андрея Ермака доставили в СИЗО, сообщил «тюремный корреспондент»

Экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого сегодня утром арестовал суд, доставили в СИЗО. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Ермак заехал в СИЗО. Ваш тюремный корреспондент А. Дубинский», — сыронизировал нардеп, с 2023 года находящийся под арестом в Лукьяновском следственном изоляторе Киева.

При этом ранее другой депутат, Ярослав Железняк, узнал, что залог за Ермака могут внести уже в четверг. По данным СМИ, деньги на это могут дать юридическая компания Asters или подруга политика Роза Тапанова.