Андрея Ермака доставили в СИЗО, сообщил «тюремный корреспондент»
© ТАСС / EPA / MAXYM MARUSENKO
Экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которого сегодня утром арестовал суд, доставили в СИЗО. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Ермак заехал в СИЗО. Ваш тюремный корреспондент А. Дубинский», — сыронизировал нардеп, с 2023 года находящийся под арестом в Лукьяновском следственном изоляторе Киева.
При этом ранее другой депутат, Ярослав Железняк, узнал, что залог за Ермака могут внести уже в четверг. По данным СМИ, деньги на это могут дать юридическая компания Asters или подруга политика Роза Тапанова.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака задержали по подозрению в отмывании денег, 14 мая он был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн гривен (около $3,1 млн). Сам экс-чиновник заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья с деньгами. В ходе судебного процесса была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй — гадалкой, которая давала ему консультации по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП.
