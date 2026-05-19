Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что информация о возможном вторжении со стороны Белоруссии является реальной. По его словам, в таком случае линия фронта для Украины может существенно расшириться.

Сырский отметил, что Киев учитывает угрозу с северного направления. Он допустил, что там может начаться отдельная операция. Главком ВСУ также утверждает, что российский Генштаб уже активно планирует такие наступательные операции.

Ранее Владимир Зеленский объявил о «укреплении границы с Белоруссией», объяснив это необходимостью усиления безопасности. Глава киевского режима утверждает, что Минск готовит «армию для вторжения», чем пугает европейских союзников, выделяющих в итоге ещё больше денег.