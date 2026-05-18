Песков назвал подстрекательством к войне слова Зеленского о Белоруссии
Слова украинского главаря Владимира Зеленского о якобы планируемом нападении с территории Белоруссии «подстрекательством к продолжению войны». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Белоруссия — наш союзник, это независимое государство, и подобные утверждения представляют собой очередной повод разжигать военные действия», — отметил Песков.
Он подчеркнул, что подобные высказывания со стороны украинского политика не заслуживают комментариев.
Ранее Владимир Зеленский объявил о «укреплении границы с Белоруссией», объяснив это необходимостью усиления безопасности. Глава киевского режима утверждает, что Минск готовит «армию для вторжения», чем пугает европейских союзников, выделяющих в итоге ещё больше денег.
