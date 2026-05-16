16 мая, 16:38

«Столько всего полетит»: Экс-глава МИД Украины пригрозил Белоруссии мощным ударом

Экс-глава МИД Украины Кулеба пригрозил Белоруссии «разрушительным ударом»

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире своего YouTube-канала, что Белоруссия якобы собирается вступить в конфликт на стороне России. Свои утверждения он ничем не подкрепил.

«Если Белоруссия на нас нападёт, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй». И это может серьёзно расшатать Белоруссию», — сказал он.

По словам Кулебы, сейчас существуют только два вопроса: в каком направлении выдвинутся белорусские войска и в какие сроки.

«Реалистичность под вопросом»: Кулеба внезапно высказался о возвращении к границам 1991 года

Ранее Владимир Зеленский снова заявил об «укреплении границы с Белоруссией», назвав это необходимой мерой. Однако военные эксперты считают, что реальной угрозы нет. По их мнению, за этим стоит лишь желание получить новый финансовый транш от НАТО.

Александра Мышляева
