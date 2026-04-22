На Украине усомнились в реалистичности возврата к границам 1991 года. Соответствующее заявление бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба сделал в интервью YouTube-каналу «Курс».

По словам Кулебы, текущая ситуация не позволяет Киеву опираться на такие планы как на практическую цель, поскольку отсутствует необходимая ресурсная база и благоприятные условия.

«Сегодня идея вернуть границы 1991 года — это желание, не подкреплённое ресурсами и обстоятельствами», — заявил Кулеба.

Ранее в Крыму высказались о перспективах восстановления границ Украины образца 1991 года. Эти территориальные рамки уже утратили актуальность и относятся к прошлому этапу истории. Границы того периода как «нафталиновая история», так как их фактическое изменение произошло ещё после событий 2014 года.