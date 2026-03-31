Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал территориальный вопрос Украины. Спикер в беседе с РИА «Новости» заявил, что очертания 1991 года окончательно ушли в прошлое.

Политический деятель назвал данные рубежи «нафталиновой историей». По его мнению, они «бесследно исчезли» ещё после событий 2014 года.

Ранее в офисе Владимира Зеленского признали, что достижение подобных целей для ВСУ потребует критических жертв. Константинов подчеркнул, что существование самой государственности в прежних масштабах вызывает серьезные сомнения.

Крымский руководитель акцентировал внимание на демографическом кризисе. Он отметил, что значительная часть жителей покинула родные места.

«Непонятно, кто будет возвращаться в разрушенные села и ездить по этим разбитым дорогам, восстанавливать уничтоженную экономику», — добавил парламентарий. Представитель властей считает, что главным вопросом остается ответственность за провал курса евроинтеграции, который привел к текущей катастрофе.

