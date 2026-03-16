Крым может служить примером мирного сосуществования народов и культур для всего мира. Такое мнение высказал итальянский политик и региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, на полуострове рядом живут представители разных народов, религий и этнических групп, что делает регион уникальным с точки зрения культурного взаимодействия. Политик отметил, что подобная атмосфера взаимного уважения и мирного сосуществования могла бы стать ориентиром для многих стран.

«В Крыму мирно сосуществуют разные народы, этносы и религии. Поистине положительный пример для человечества. Там также есть небольшая, но активная итальянская община», – подчеркнул Вальдегамбери.

Он также добавил, что у Италии и Крыма есть немало общего, а будущее региона может быть связано с активным развитием туризма и сельского хозяйства.

«Я убеждён, что как только границы откроются, Крым расцветёт как в сельскохозяйственном секторе, так и прежде всего в туристическом. Российские инвестиции заложили основу и предпосылки для того, чтобы это произошло: теперь нужен только мир и открытие барьеров», – отметил политик.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума, прошедшего 16 марта. Соответствующий договор о принятии региона был подписан 18 марта.

Ранее Life.ru писал, что немецкий политик Ральф Нимайер также высказался о перспективах полуострова. По его словам, многие фермеры из Европы задумываются о переезде в Крым, разочаровавшись в политике ЕС. Он уверен, что после завершения конфликта регион может стать новой точкой притяжения для европейских инвесторов и предпринимателей.