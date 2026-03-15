15 марта, 08:37

В Крыму национализируют новые активы украинских олигархов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

Крымский парламент продолжит национализацию активов украинских олигархов, новые решения готовятся. Об этом РИА «Новости» сообщил глава законодательного собрания республики Владимир Константинов.

«Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идёт», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что решения о национализации окончательны и отмене не подлежат. Все процедуры строго регламентированы российским законодательством: после изъятия проводится инвентаризация, назначается временная администрация, затем — аукцион и продажа. При этом Константинов уточнил, что инвесторам, не ведущим враждебной политики в отношении России, опасаться за свои активы не стоит.

Ранее глава крымского парламента сообщал, что в 2025 году бюджет Крыма пополнился на 2,4 миллиарда рублей от продажи уже изъятого имущества. Так, активы украинского бизнесмена Рината Ахметова и его дочери Анжелики оказались в числе национализированных в Крыму объектов. Изъят в частности был его санаторий «Ай-Даниль» в Ялте.

«Лучший оператор» HIMARS на Украине сгорел вместе со своей РСЗО от удара ВС РФ

Владимир Озеров
