В Крыму национализируют новые активы украинских олигархов

Крымский парламент продолжит национализацию активов украинских олигархов, новые решения готовятся. Об этом РИА «Новости» сообщил глава законодательного собрания республики Владимир Константинов.

«Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идёт», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что решения о национализации окончательны и отмене не подлежат. Все процедуры строго регламентированы российским законодательством: после изъятия проводится инвентаризация, назначается временная администрация, затем — аукцион и продажа. При этом Константинов уточнил, что инвесторам, не ведущим враждебной политики в отношении России, опасаться за свои активы не стоит.

Ранее глава крымского парламента сообщал, что в 2025 году бюджет Крыма пополнился на 2,4 миллиарда рублей от продажи уже изъятого имущества. Так, активы украинского бизнесмена Рината Ахметова и его дочери Анжелики оказались в числе национализированных в Крыму объектов. Изъят в частности был его санаторий «Ай-Даниль» в Ялте.