Киев не сможет вернуть территории и выйти на границы 1991 года, признал Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся восстановить контроль над территориями, которые оказались вне его досягаемости, и вернуться к границам 1991 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, запись которого опубликована на YouTube.

«Всё же мы пока не вернём контроль над всеми территориями. Цена слишком высока», — признал он.

Подоляк также обозначил единственный, по его мнению, сценарий, которым может завершиться противостояние: «остановка активной фазы» боевых действий по нынешней линии фронта. Иного выхода, подчеркнул он, Киев не видит.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев фактически отстранён от прямого участия в урегулировании конфликта, превратившись в посредника. Причиной он назвал позицию украинской стороны, настаивающей на трёхстороннем формате переговоров, но пока что не добившейся желаемого.