28 марта, 16:05

Киев не сможет вернуть территории и выйти на границы 1991 года, признал Подоляк

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся восстановить контроль над территориями, которые оказались вне его досягаемости, и вернуться к границам 1991 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, запись которого опубликована на YouTube.

«Всё же мы пока не вернём контроль над всеми территориями. Цена слишком высока», признал он.

Подоляк также обозначил единственный, по его мнению, сценарий, которым может завершиться противостояние: «остановка активной фазы» боевых действий по нынешней линии фронта. Иного выхода, подчеркнул он, Киев не видит.

Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США вывода войск с Донбасса

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев фактически отстранён от прямого участия в урегулировании конфликта, превратившись в посредника. Причиной он назвал позицию украинской стороны, настаивающей на трёхстороннем формате переговоров, но пока что не добившейся желаемого.

