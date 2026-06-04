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4 июня, 19:04

Путин: От Украины соглашение может подписать и Зеленский, зависит от документа

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Соглашение об урегулировании конфликта со стороны Украины может подписать и Владимир Зеленский. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, есть «много вариантов» того, с кем Москва будет готова закрепить договорённости.

«Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода... Председатель Верховной Рады, может быть, может быть сам Зеленский», — сказал глава государств в ходе пресс-конференции с руководителями ведущих мировых СМИ.

Однако важно, что это будет за документ и какие возможны юридические последствия. Главное, добавил российский лидер, чтобы у Киева было желание завершить конфликт.

«Мы найдём, найдём способ», — подчеркнул президент.

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Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине можно возобновить и без приостановки боевых действий. Российский лидер напомнил, что они уже велись в таком формате.

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Матвей Константинов
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