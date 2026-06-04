Киев официально передаст письмо Зеленского Путину по дипканалам

Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что Киев намерен направить послание от Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину через дипломатические каналы. В своём заявлении в социальной сети Х министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ.

«Мы ожидаем содержательного ответа на это предложение. Настало время завершить конфликт. Настало время выбрать мир», — написал Сибига.

Ранее Зеленский выступил с инициативой прямых переговоров с Владимиром Путиным в открытом письме. В послании говорится, что Киев готов к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».