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4 июня, 18:32

Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Владимир Зеленский выступил с инициативой прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в открытом письме. Об этом пишут украинские СМИ.

В послании говорится, что Киев готов к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

Зеленский подчеркнул необходимость международного участия в процессе. По его мнению, за столом переговоров должны присутствовать представители США и государств Европы. Именно они могли бы выступить гарантами соблюдения будущих соглашений.

При этом Зеленский добавил, что Украина «продолжит обороняться, если военные действия не будут прекращены».

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Для возможного очного раунда перечислены несколько нейтральных локаций. Среди площадок названы Швейцария, Турция, а также ряд стран арабского мира.

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Никита Никонов
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