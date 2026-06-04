Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением о личной встрече

Владимир Зеленский выступил с инициативой прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в открытом письме. Об этом пишут украинские СМИ.

В послании говорится, что Киев готов к полной остановке боевых действий на период диалога. Также украинская сторона предлагает провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

Зеленский подчеркнул необходимость международного участия в процессе. По его мнению, за столом переговоров должны присутствовать представители США и государств Европы. Именно они могли бы выступить гарантами соблюдения будущих соглашений.

При этом Зеленский добавил, что Украина «продолжит обороняться, если военные действия не будут прекращены».

Для возможного очного раунда перечислены несколько нейтральных локаций. Среди площадок названы Швейцария, Турция, а также ряд стран арабского мира.