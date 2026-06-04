Путин: По Конституции Украины два срока Зеленского уже прошли

Владимир Путин назвал вопрос о легитимности Владимира Зеленского крайне важным, особенно в свете того, что срок его президентских полномочий истёк ещё два года назад. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Путин усомнился в легитимности Зеленского. Видео © Life.ru

По его словам, это прежде всего вопрос для юристов и требует кропотливого анализа. Если стороны дойдут до подписания документов, любая страна должна подписывать их с лицами, легитимными с точки зрения конституции. А здесь возникает множество вопросов.

«Но смотрите, два года назад истекли полномочия Зеленского как президента. В начале года много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут выборы или нет? По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что Зеленский пролонгировал свои полномочия законный образом, то 2 срока уже прошли», — подчеркнул глава государства.

По словам Путин, ещё один пятилетний срок будет противоречить украинской конституции.

Ранее Владимир Путин заявил, что киевские правящие круги абсолютно не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. По его словам, в Анкоридже перед Москвой был поставлен прямой вопрос о готовности пойти на компромиссы. Россия ответила согласием и чётко обозначила, в чём именно эти договорённости могут состоять. Однако Киев эти условия принимать категорически не готов, ведь как только наступит мир, внутренняя борьба за власть моментально обострится до предела, а экономические проблемы выйдут на первый план.