Путин: Найти тех, кто подпишет от Украины соглашение с Россией, можно

Президент России считает, что вопрос с полномочными представителями Киева для заключения мира решаем. Такое заявление он сделал во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

По словам главы государства, основным препятствием является не отсутствие легитимных лиц, а отсутствие политической воли у противоположной стороны. Если настрой на прекращение боевых действий действительно появится, подписанты найдутся быстро.

«Было бы желание», — лаконично подытожил российский лидер.

Ранее в Кремле неоднократно подчёркивали открытость к диалогу. Теперь же был сделан акцент на том, что техническая сторона вопроса с подписанием гипотетических документов не станет камнем преткновения при обоюдном стремлении к развязке. Таким образом, сигнал Москвы сводится к тому, что юридические формальности не должны маскировать неготовность садиться за стол переговоров по существу.