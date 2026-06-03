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Регион
3 июня, 15:30

Оставшийся без ракет для ПВО Зеленский взмолил о переговорах с Путиным

Обложка © ТАСС / Zuma, © Life.ru

Обложка © ТАСС / Zuma, © Life.ru

Владимир Зеленский заявил о своей готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это является наиболее прямым путём к завершению конфликта на Украине.

Зеленский выразил обеспокоенность затянувшимся ожиданием прибытия переговорной группы и отметил, что Украина, по его ощущениям, не является первоочередным вопросом для США, уступая Ирану. Экс-комик считает, что наиболее сильным переговорным форматом было бы участие представителей Вашингтона и широкого круга европейских стран. Тем не менее, он вновь акцентировал внимание на том, что для Украины нет альтернативы прекращению конфликта, и поэтому она готова к любым форматам переговоров, включая личную встречу с Путиным.

«Я готов к прямым переговорам с Путиным», — сказал Зеленский.

В России раскрыли главный барьер для переговоров Путина и Зеленского
В России раскрыли главный барьер для переговоров Путина и Зеленского

Напомним, ранее Зеленский направил Дональду Трампу письмо с просьбой о поставках систем ПВО. В послании бывший комик откровенно признал, что Украина почти полностью зависит от Вашингтона в защите от баллистических угроз, а помощь Запада катастрофически отстаёт от темпа российских ударов по центрам принятия решений. Ответ из Белого дома до сих пор не поступил.

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Наталья Демьянова
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