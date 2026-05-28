Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель вновь выступила с критикой своего экс-шефа. На этот раз она прокомментировала его недавнее обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором он, по её словам, «выклянчивает» всё больше американских ракет.

По мнению Мендель, своим поведением украинский лидер поставил Вашингтон в крайне неловкое положение.

«Он (Зеленский) отверг множество мирных инициатив, оттолкнул от себя новую администрацию США», — написала она.

Женщина пояснила, что теперь, когда киевский режим «просит ещё больше» военной помощи, отказ со стороны Белого дома будет выглядеть как предательство союзника.

«А согласие — как поощрение его неуступчивости», — резюмировала экс-спикер.

Ранее Мендель сделала тревожное заявление после ударов ВС РФ и натравила народ на Зеленского. По её словам, киевский главарь обычно говорит, что люди на первом месте, но продолжает пиариться на страданиях, рассказывая об атаках откуда-то из своего бункера. Экс-спикер Зеленского намекнула на то, что тот предпочитает отсиживаться в безопасных укрытиях, в то время как обычные граждане гибнут под обстрелами.