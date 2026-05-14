Бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель выступила с критикой своего экс-работодателя Владимира Зеленского в соцсети X. Поводом стали последствия массированных ударов со стороны Вооружённых сил России по объектам критической инфраструктуры Украины.

«Зеленский не чувствует никакой ответственности за это, за отсутствие обороны на протяжении более чем четырёх лет и за провал переговоров в первые годы [СВО]», — написала Мендель.

По её словам, он обычно говорит, что люди на первом месте, но продолжает пиариться на страданиях, рассказывая об атаках откуда-то из своего бункера. Экс-спикер Зеленского намекнула на то, что тот предпочитает отсиживаться в безопасных укрытиях, в то время как обычные граждане гибнут под обстрелами.

Мендель работала с Зеленским с 2019 по 2021 год. Её новый пост вызвал бурную реакцию в сети: одни назвали слова бывшей подчинённой «предательством», другие — «чистой правдой, которую долго замалчивали». Сам офис президента предпочёл не комментировать публикацию.

Ранее Мендель одним интервью поставила под удар миллиарды Евросоюза. Она описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь всё может сорваться, что Каллас ей точно не простит.