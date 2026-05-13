Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель может осложнить планы Евросоюза по вливанию денег в киевский режим. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь всё может сорваться, что (глава евродипломатии Кая) Каллас ей точно не простит», — указал он.

По словам журналиста, после таких заявлений у европейцев могут возникнуть новые вопросы о том, куда именно будут направлены выделяемые средства.

Он также напомнил о проблемах бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, связав их с коррупционными обвинениями.

Христофору считает, что эти скандалы способны усилить сомнения внутри ЕС и ударить по позиции Каи Каллас, продвигающей поддержку Киева.