13 мая, 07:59

Бывший пресс-секретарь Зеленского одним интервью поставила под удар миллиарды Евросоюза

Христофору: Скандальное интервью Мендель может сорвать выдачу денег Киеву от ЕС

Обложка © ТАСС / Петр Сивков

Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель может осложнить планы Евросоюза по вливанию денег в киевский режим. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь всё может сорваться, что (глава евродипломатии Кая) Каллас ей точно не простит», — указал он.

По словам журналиста, после таких заявлений у европейцев могут возникнуть новые вопросы о том, куда именно будут направлены выделяемые средства.

Он также напомнил о проблемах бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, связав их с коррупционными обвинениями.

Христофору считает, что эти скандалы способны усилить сомнения внутри ЕС и ударить по позиции Каи Каллас, продвигающей поддержку Киева.

«Кровавый клоун попал в клещи»: Медведчук разрушил надежды Зеленского на светлое будущее

Ранее Юлия Мендель дала резонансное интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором назвала Зеленского «одним из самых больших препятствий на пути к миру». По её словам, в 2022 году он был готов обсуждать передачу Донбасса России, однако позднее его убедили продолжать боевые действия. Параллельно НАБУ и САП вновь вернулись к делу бывшего главы ОП Украины Андрея Ермака. Рассмотрение должно продолжиться сегодня в закрытом режиме.

