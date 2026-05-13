«Кровавый клоун попал в клещи»: Медведчук разрушил надежды Зеленского на светлое будущее
Медведчук: Из-за давления ЕС и США у Зеленского нет шансов удержать власть
У Владимира Зеленского нет шансов для сохранения власти. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, атака ведется одновременно с двух сторон — Соединёнными Штатами и Европой. Инструментами давления служат разоблачительные «пленки Миндича» и признания бывших приближённых украинского лидера, в частности Юлии Мендель, которая была пресс-секретарём Зеленского.
В своем материале политик упомянул дело против экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака. Медведчук подчеркнул: вручение подозрения этому человеку было лишь вопросом времени, ведь «кровавый клоун предаёт всех, кто помогал ему выкарабкаться на вершину власти».
Ещё один удар по рейтингам нанесло интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону. Она назвала своего бывшего начальника «одним из главных препятствий на пути к миру».
Медведчук обратил внимание на ключевой посыл беседы: Зеленский не стремится к тишине и будет продолжать боевые действия, поскольку лишь это позволяет ему оставаться на посту. При этом саму Мендель политик охарактеризовал как «чисто американскую креатуру».
Европейцам, по мнению лидера движения, надоел шантаж со стороны нелегитимного руководства. Отсюда и возникает удар контролируемых ЕС антикоррупционных органов.
«Ударили обе стороны, и кровавый клоун попал в клещи», — резюмировал Медведчук, комментируя расстановку сил.
Ранее Юлия Мендель дала разгромное интервью журналисту Такеру Карлсону, где заявила, что Зеленский — «одно из самых больших препятствий на пути к миру». Она отметила, что в 2022 году он был согласен отдать РФ Донбасс, пока его не убедили продолжать войну. Вместе с тем НАБУ и САП вновь взялись за дело бывшего главы ОП Украины Андрея Ермака. Рассмотрение продолжится сегодня в закрытом формате.
