У Владимира Зеленского нет шансов для сохранения власти. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, атака ведется одновременно с двух сторон — Соединёнными Штатами и Европой. Инструментами давления служат разоблачительные «пленки Миндича» и признания бывших приближённых украинского лидера, в частности Юлии Мендель, которая была пресс-секретарём Зеленского.

В своем материале политик упомянул дело против экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака. Медведчук подчеркнул: вручение подозрения этому человеку было лишь вопросом времени, ведь «кровавый клоун предаёт всех, кто помогал ему выкарабкаться на вершину власти».

Ещё один удар по рейтингам нанесло интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону. Она назвала своего бывшего начальника «одним из главных препятствий на пути к миру».

Медведчук обратил внимание на ключевой посыл беседы: Зеленский не стремится к тишине и будет продолжать боевые действия, поскольку лишь это позволяет ему оставаться на посту. При этом саму Мендель политик охарактеризовал как «чисто американскую креатуру».

Европейцам, по мнению лидера движения, надоел шантаж со стороны нелегитимного руководства. Отсюда и возникает удар контролируемых ЕС антикоррупционных органов.

«Ударили обе стороны, и кровавый клоун попал в клещи», — резюмировал Медведчук, комментируя расстановку сил.