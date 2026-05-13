13 мая, 02:15

Европа предрекла Зеленскому жёсткий контроль после интервью Мендель

Интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону спровоцировало новую волну критики в адрес главаря киевского режима. The European Conservative пишет, что теперь давление на Зеленского только возрастёт и его действия будут контролировать ещё жёстче.

«Заявления Мендель, вероятно, усилят дискуссию об управлении и коррупции в Украине во время войны. Зеленский последовательно отстаивал своё решение не проводить выборы во время конфликта, утверждая, что введение военного положения запрещает проведение общенациональных выборов», — говорится в публикации.

По мнению авторов издания, скандальные слова экс-пресс-секретаря бьют по Зеленскому в самый неподходящий момент. Всё это происходит на фоне обвинений в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака и коррупционного расследования. Ситуация для экс-комика становится всё более неловкой.

Обещал отдать Донбасс, но Запад дал пинка: Почему Зеленский сорвал мир в 2022-м и зачем Мендель пришла к Карлсону

Ранее Мендель дала разгромное интервью Карлсону, где заявила, что Зеленский — «одно из самых больших препятствий на пути к миру». Тогда она также рассказала, что во время переговоров в 2022 году он был готов передать Донбасс. Также бывшая сотрудница офиса экс-комика утверждает, что в окружении главаря киевского режима обсуждали его возможное употребление наркотиков.

Антон Голыбин
