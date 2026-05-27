«Удачи вам»: Мендель назвала «маркетингом надежды» планы Зеленского о мире осенью

Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, резко раскритиковала его планы о завершении украинского конфликта к ноябрю 2026 года. По её мнению, этот прогноз не имеет ничего общего с реальностью.

Мендель обратила внимание на то, что прямо сейчас США фактически являются единственным посредником между Россией и Украиной, и вряд ли Вашингтон в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь будет сосредоточен на заключении сделки по Украине.

«Удачи вам с этим. Поэтому этот ноябрьский срок — несерьёзный анализ. Это маркетинг надежды. Он призван удержать украинцев от отъезда из страны и дать западным политикам хоть что-то продать своим избирателям: «Ещё немного помощи, ребята — победа уже не за горами», — написала Мендель.