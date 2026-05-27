Не 2–3 года: Офис Зеленского прояснил его приказ готовиться к долгой войне
Офис Зеленского опроверг данные The Economist о подготовке к ещё 2–3 годам войны
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг информацию издания The Economist о том, что Владимир Зеленский поручил готовиться к продолжению боевых действий ещё на два-три года. Он назвал это сообщение старым вбросом и заверил, что киевский главарь отдал приказ по другим срокам.
«Да это же вот тот самый вброс, который уже был. Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как всё типа плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть», — сказал Литвин журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине близится к завершению. Однако, как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию: Украине уже представили условия, но ничего значимого не происходит.
