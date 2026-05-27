Зеленский приказал готовиться к ещё 2-3 годам боёв, узнал Economist

Владимир Зеленский поручил готовить Украину к ещё двум–трём годам боевых действий, пишет The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, в украинских властных кругах считают, что у Киева пока сохраняются ресурсы для продолжения конфликта.

«Как бы плохо всё ни выглядело, мы справимся», — заявил источник журнала в украинской разведке.

При этом авторы материала отмечают, что Украина «выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией».