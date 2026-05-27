Зеленский приказал готовиться к ещё 2-3 годам боёв, узнал Economist
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский поручил готовить Украину к ещё двум–трём годам боевых действий, пишет The Economist со ссылкой на источники.
По данным издания, в украинских властных кругах считают, что у Киева пока сохраняются ресурсы для продолжения конфликта.
«Как бы плохо всё ни выглядело, мы справимся», — заявил источник журнала в украинской разведке.
При этом авторы материала отмечают, что Украина «выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией».
Напомним, 9 Мая Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине, по его оценке, постепенно движется к завершению. А ранее президент отмечал, что знает, чем закончится СВО.
