«Мы знаем, чем всё закончится»: Путин сделал заявление об исходе СВО

«Мы знаем, чем все закончится», — отметил Путин. Он добавил, что противник также понимает это и думает, «как это всё оформить».

Ранее Путин заявил, что Россия способна одержать любую победу благодаря мужеству тех, кто работает ради наших солдат в тылу. Президент поблагодарил всех волонтёров и тружеников тыла, которые сегодня помогают участникам СВО — так же, как это было в годы Великой Отечественной войны. Путин напомнил, что в то страшное время советским солдатам отправляли не только танки, самолёты и снаряды, но и самые простые посылки, например, с вязаными носками.