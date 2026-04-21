«Мы знаем, чем всё закончится»: Путин сделал заявление об исходе СВО

Путин: Мы знаем, чем закончится СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что исход специальной военной операции понятен. Об этом он сообщил на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Мы знаем, чем все закончится», — отметил Путин. Он добавил, что противник также понимает это и думает, «как это всё оформить».
Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит двигаться к поставленным целям без громких публичных заявлений. Путин выразил уверенность, что все эти цели будут достигнуты.
Ранее Путин заявил, что Россия способна одержать любую победу благодаря мужеству тех, кто работает ради наших солдат в тылу. Президент поблагодарил всех волонтёров и тружеников тыла, которые сегодня помогают участникам СВО — так же, как это было в годы Великой Отечественной войны. Путин напомнил, что в то страшное время советским солдатам отправляли не только танки, самолёты и снаряды, но и самые простые посылки, например, с вязаными носками.
