Путин назвал помощь приграничью долгом России

Государство обязано помогать жителям приграничных территорий, которые вынуждены первыми принимать на себя и отражать удары с Украины. Об этом сказал президент России Владимир Путин выслушав выступление главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в ходе встречи с муниципальными деятелями.

«Спасибо, что вы отметили усилия, которые правительство предпринимает для оказания помощи жителям Курской области, выплаты соответствующие и так далее», — обратился к чиновнику Путин.

Глава государства выразил уверенность, что все меры, принимаемые правительством для помощи жителям приграничных территорий, действительно нужны людям. Он отметил, что это долг страны и очевидная вещь, которая должны бать действительно полезна для граждан.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация в приграничных регионах России остаётся сложной. По его словам, в таких условиях особенно важны меры, которые помогают людям оставаться на своей земле или возвращаться обратно. Глава государства подчеркнул, что необходимо поддерживать жизнь в приграничных территориях, даже несмотря на сохраняющуюся напряжённость.