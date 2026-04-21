Путин: Россия достигнет целей СВО только благодаря единству народа

Россия достигнет целей СВО только благодаря единству народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проходит на площадке «Live Арена».

Он напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и призвал беречь и укреплять это наследие.

«У премии появилась новая номинация — «Единство народов России — сила страны». У нас много примеров, когда именно единство людей обеспечивало великие победы и достижения Отечества. И сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе, что только благодаря нашей сплочённости мы достигнем целей и специальной военной операции», — сказал глава государства.

Путин добавил, что солидарность и личная ответственность каждого гражданина позволит России реализовать стратегические приоритеты развития на длительную историческую перспективу.

Напомним, что на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит на «Live Арене», Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану СВО Евгению Филонову. Он работает директором школы в Калужской области. Награду присудили в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Эта премия была учреждена президентом для муниципальных служащих, которые внесли особый вклад в повышение качества жизни людей.